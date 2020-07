Um recluso da cadeia de Vale de Judeus, na Azambuja, foi espancado na cela por outros dois presos, na sexta-feira. O sistema de videovigilância serviu para identificar os agressores.



A vítima está internada no Hospital de São José, Lisboa. Sofreu ferimentos graves. Já os dois reclusos agressores foram colocados no pavilhão de segurança da cadeia, a braços com processos disciplinares.

