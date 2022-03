Um condutor ficou ferido, esta noite de sábado, na sequência de um incêndio na cabine do camião em que seguia, na A4, ao quilómetro 51,6, no sentido Penafiel/Amarante, na Livração, Marco de Canaveses.



O alerta foi dado às 20h01. No local estiveram os Bombeiros de Vila Meã. O fogo foi rapidamente extinto. O condutor foi assistido no local e transportado para o Hospital de Amarante, com ferimentos considerados leves.





As causas do fogo são desconhecidas. No local esteve também a GNR que está agora a investigar.