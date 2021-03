Camião abalroa pinos de delimitação em rua no centro de Espinho

Um camião de transporte de mercadorias abalroou, esta tarde de terça-feira os pinos de delimitação no cruzamento da rua 15 com a 8, no centro de Espinho. O viatura, composta por reboque e atrelado, ficou presa num pilar. Foi necessário recorrer a uma máquina para libertar o camião.O condutor do veículo pesado não conseguiu, por causa do ângulo da interseção das duas vias, fazer a manobra de acesso. A PSP de Espinho e os serviços municipais estiveram no local.A circulação de veículos, no centro da cidade, foi levantada provisoriamente por causa das obras de requalificação de várias vias estruturantes na zona urbana.