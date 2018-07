Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião arde em Montemor-o-Novo

Veículo está carregado de palha.

16:33

Um camião carregado de palha está a arder na estrada nacional 114, em Montemor-o-Novo, Évora. O camião encontra-se entre Foros de Vale Figueira e Lavre.



Os bombeiros locais estão ainda a mobilizar meios para controlar as chamas, sendo que uma retroscavadora da câmara também está a caminho, segundo fonte dos bombeiros.



No local encontram-se já três carros com 12 operacionais e a caminho está mais um veículo com dois elementos.



O CM sabe que o trânsito está condicionado no sentido Montemor-o-Novo - Coruche.