Um camião despistou-se e embateu contra uma habitação na Estrada Nacional 110, em Venda Nova, Tomar. A colisão provocou grandes danos, destruindo um quarto e uma sala. Os moradores não estavam em casa no momento do acidente.O alerta foi dado às 8h22.O motorista do camião sofreu ferimentos ligeiros. O proprietário da habitação, que não estava no local no momento do acidente, sentiu-se mal ao ver casa destruída e teve de ser assistido.