Camião bate no teto e fecha Túnel do Marquês. Circulação já foi restabelecida

Um acidente com um camião no interior do Túnel do Marquês obrigou ao corte total da circulação no sentido Amoreiras-Marquês de Pombal, na manhã desta quinta-feira.



De acordo com fontes da PSP, o pesado embateu com a parte superior no teto do túnel, ficando preso e espalhando a carga pela via devido ao embate violento.





O acidente ocorreu pelas 11h50 e foram mobilizados para o local meios da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores.O acidente levou ao corte total do trânsito no sentido Cascais - Lisboa, que, entratanto, já foi restabelecida.