Recorde-se que há cerca de um ano, a 17 de abril, 29 turistas alemães morreram na sequência do despiste de um autocarro, também no Caniço.



No entanto, o CM sabe que este acidente não ocorreu no mesmo local que o anterior.



Em atualização

Um homem de 47 anos morreu e outro, de 63, ficou ferido na sequência da queda de um camião, de uma ravina com 10 metros de altura, para um tanque de rega, no Sítio da Azenha, Caniço, ao inicio da manhã desta segunda-feira.Lucínio Fernandes já trabalhava naquele setor há vários anos e nunca tinha tido um acidente.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, a vítima mortal ficou encarcerado dentro da viatura até cerca das 10h00, momento em que foi retirado pelas equipas de socorro.No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma equipa de mergulho para proceder à retirada da vítima.O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, avançou a mesma fonte. O alerta ocorreu cerca das 08h15.