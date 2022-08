Camião capota e incendeia-se na A2 perto de Grândola. Condutor ficou encarcerado

Um camião capotou e incendiou-se na berma da A2, esta sexta-feira. O acidente ocorreu perto da saída de Grândola-Ferreira, ao km 118, no sentido Algarve-Lisboa. Ao que oapurou o condutor ficou encarcerado e foi rapidamente retirado do camião em chamas por utilizadores da autoestrada que iam a passar no local.Imagens a que oteve acesso mostram o veículo a ser consumido pelas chamas, que depois se propagaram a uma zona de mato.Os bombeiros e o INEM foram chamados ao local, num total de 22 operacionais e seis viaturas. Foi acionado um helicóptero do INEM, apurou o