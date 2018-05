Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião capota junto ao Estádio da Luz em Lisboa

Acidente aconteceu esta segunda-feira à tarde.

15:49

O condutor de um camião TIR despistou-se, esta segunda-feira à tarde, na Segunda Circular, em Lisboa, junto ao Centro Comercial Colombo e ao Estádio da Luz.







A viatura embateu contra o separador central e está a condicionar o trânsito nos dois sentidos da via. No local encontram-se elementos e viaturas do INEM, dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e da PSP.



De acordo com o Comando Metropolitano da PSP, apesar de a mercadoria não ser inflamável, de acordo com a mesma fonte, o pesado incendiou-se, estando já extinto o incêndio.



Inicialmente, as equipas de socorro foram chamadas ao local para retirar uma pessoa encarcerada de dentro da viatura, no entanto, tratou-se de um falso alarme. Até ao momento não há confirmação de quaisquer feridos.