Camião capota na A29 em Ovar

Autoestrada está condicionada nos dois sentidos.

08:18

Um camião que carregava granulado de plástico capotou esta quinta-feira na A29 em Macedo, Ovar. O condutor do pesado, de 35 anos, ficou encarcerado dentro da viatura.



A vítima foi posteriormente estabilizada no local e transportada para o Hospital de Santa Maria da Feira.



Parte do rail de proteção da via ficou dentro da cabine do condutor, que sofreu lesões de média gravidade a nível do tórax e abdominal.



O acidente ao quilómetro 28, entre nó entre Santa Maria da Feira e a área de Serviço de Ovar, ocorreu pouco antes das 7 horas da manhã.



A autoestrada está condicionada nos dois sentidos.



As autoridades afirmam que o pesado vai demorar algum tempo para ser removido do local.



As causas estão a ser apuradas.