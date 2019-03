Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião capota no IP5 em Viseu e faz um ferido

Alerta foi dado pelas 08h13.

09:33

O condutor de um camião ficou esta terça-feira ferido após se ter despistado no IP5 em Viseu.



O veículo acabou por tombar e o homem sofreu ferimentos ligeiros na sequência do acidente.



O alerta foi dado pelas 08h13 e no local estavam, às 09h27, 18 operacionais apoiados por sete viaturas.