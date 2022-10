Um camião com papel higiénico pegou fogo, na manhã desta segunda-feira, na rotunda da Cruz de Pau, em Amora, no concelho do Seixal.Ao que tudo indica o condutor conseguiu sair sem ferimentos. Devido ao conteúdo da carga, as chamas propagaram-se rapidamente.O alerta para o incêndio foi dado às 08h15 e para o local foram mobilizados 14 operacionais dos bombeiros acompanhados de 6 viaturas.