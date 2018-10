Acidente aconteceu na zona da Quinta do Anjo, no sentido Sul- Norte.

20:02

Um camião que carregava palha ardeu por completo esta quinta-feira na A2, junto à Quinta do Anjo, no sentido Sul Norte.









Ao que o CM apurou, o alerta chegou por volta das 19h00, dando conta da viatura em chamas na auto-estrada, ao quilómetro 31. Apesar do aparato, ninguém terá ficado ferido.



O trânsito ficou condicionado na zona para os trabalhos de limpeza da via e remoção da viatura.



Estiveram no local elementos da GNR, bombeiros e da Brisa, concessionária da auto-estrada.