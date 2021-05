Camião carregado de sumos arde na Nacional 4

Um pesado de mercadorias ardeu, nesta manhã de segunda-feira, na Nacional 4 entre Estremoz e Vimieiro. A ignição do incêndio terá acontecido num dos pneus, o que levou o condutor a parar a viatura e a tentar, logo aí e com extintores, debelar o fogo. Na altura passava um militar da GNR, fora de serviço, que ajudou no combate às chamas, que no entanto não deram tréguas e acabaram por consumir toda a carga, refrigerantes que foram carregados em Espanha e que tinham como destino o armazém na zona da Azambuja.

O alerta foi dado às 10h40 no local estiveram 18 operacionais, apoiados por seis viaturas, entre Bombeiros de Estremoz, Arraiolos e GNR.

A Nacional 4, nesta zona, chegou a estar cortada nos dois sentidos, ficando depois condicionada durante algumas horas.