Camião cheio de relva arde na Via do Infante

Fogo começou pelas 07h41, num eixo e num pneu e alastrou ao semirreboque e à carga.

09:23

Um pesado que transportava tapetes de relva incendiou-se ao início da manhã de ontem, na Via do Infante, ao km 8,3, na zona de Odiáxere, no concelho de Lagos. O semirreboque ficou destruído, bem como a carga.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 07h41. O fogo, ao que tudo indica, terá começado no eixo do lado direito do veículo e num pneu, após o que alastrou à carga e a toda a estrutura do semirreboque, que ficou totalmente destruída.



Mesmo já com o veículo em chamas, o condutor, de 43 anos, ainda teve o sangue frio suficiente para separar e afastar o camião, que ficou intacto, do semirreboque que transportava a carga. Apesar do risco que correu, ao colocar-se por baixo da estrutura em chamas para soltar o semirreboque, o condutor não sofreu ferimentos.



Ficaram destruídas várias centenas de tapetes de relva, com o peso total de cerca de 15 toneladas, que estavam a ser transportados para um viveiro no Algarve, bem como plantas.



O fogo foi combatido pelos Bombeiros de Lagos e de Portimão, com um total de 17 operacionais e seis viaturas. Uma vez extintas as chamas, foi depois necessário remover toda a carga do semirreboque e desmontar a estrutura do veículo, de forma a poder ser removida do local com uma grua - uma operação complexa que se prolongou por várias horas e que envolveu elementos da concessionária Euroscut.



Durante esse período, o trânsito ficou condicionado, com a GNR no local.