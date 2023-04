Camião colide com poste e deixa várias freguesias do concelho da Póvoa de Lanhoso sem acesso à internet

O condutor de um camião foi detido, na noite desta quarta-feira, em Braga, pela suspeita de condução com excesso de álcool depois de colidir pelo menos com um poste de telecomunicações e de fibra óptica.A estrutura ficou derrubada e, como consequência do acidente, várias freguesias do concelho da Póvoa de Lanhoso ficaram com o acesso interrompido à rede de internet.O acidente ocorreu na EN310, na zona de Vilela, na estrada de ligação entre as taipas e a Póvoa de Lanhoso. O condutor do camião não parou e escapou do local. Acabou por ser interceptado pela GNR, cerca de dez quilómetros depois, na EN103, em direção a Braga. Depois de levado para o posto da GNR, foi notificado para comparecer, no dia seguinte, perante um tribunal.A GNR foi acionada para o local do acidente assim como a equipa de manutenção da linha de fibra óptica e do fornecimento de energia elétrica.