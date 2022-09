Camião com brita tomba junto às portagens do Carregado da A1. Trânsito faz-se alternado

Um camião carregado com brita tombou pouco depois das 13h00 desta quinta-feira, junto às portagens do Carregado da Autoestrada do Norte (A1). Não há feridos, mas o derrame do material de construção na estrada está a condicionar o trânsito.

O acidente ocorreu junto às instalações do Destacamento de Trânsito do Carregado da GNR.

Fonte da GNR disse ao CM que apenas o reboque do camião tombou. O trator manteve-se direito.

No local estão meios dos bombeiros, da GNR, e da Brisa.

O trânsito está a fazer-se alternado, até se proceder à remoção do pesado e da brita derramada.