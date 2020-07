Camião com destino a Espanha escondia 2835kg de haxixe

Um camião que se dirigia para Espanha foi apanhado, numa operação conjunta entre a PJ e a GNR, a transportar mais de duas toneladas de haxixe que estavam escondidas num compartimento secreto do veículo. O condutor acabou detido e é agora suspeito de tráfico de estupefacientes.Segundo as autoridades, este veículo pesado já tinha sido sinalizado em trânsito na região "nas últimas semanas", mas a apreensão teve lugar na passada quinta-feira, ao final da noite, na A22, na zona de Monte Gordo. Foi montada uma operação pela Diretoria do Sul da PJ e o Destacamento de Trânsito da GNR de Albufeira para fiscalizar o camião, de matrícula espanhola, enquanto este se dirigia para Espanha."Foi detetada uma desconformidade entre a medida do comprimento exterior e interior da galera de carga do veículo", admitiu a PJ, revelando de seguida que se tratava de um compartimento falso onde estava escondido o produto estupefaciente. No interior do veículo estavam 81 fardos de haxixe, o equivalente a 2835 quilos, apreendidos pela PJ, tal como o camião e a galera de transporte. O condutor, de 32 anos, também espanhol, já foi presente a um juiz e fica em prisão preventiva a aguardar julgamento.