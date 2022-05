Um camião, carregado com lenha, começou a arder, ao fim da tarde desta sexta-feira, na Estrada Nacional 2, em Bragado, Vila Pouca de Aguiar.O alerta para o fogo foi dado às 20h57 e para o local foram mobilizadas duas corporações de bombeiros, a do concelho e a de Vidago, concelho de Chaves.Do incidente não resultaram feridos e a GNR investiga as causas do fogo.