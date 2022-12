Camião com matérias perigosas despista-se na A4, em Matosinhos

Um camião que transportava matérias perigosas despistou-se na A4, em Matosinhos, e obrigou ao corte da via durante várias horas. O condutor do pesado ficou ferido.O aparatoso acidente ocorreu quando o camião saiu da A28 e entrou no acesso à A4, em Matosinhos. O camionista perdeu o controlo do pesado que transportava matérias perigosas e que ficou tombado na via. O despiste aconteceu pouco depois das duas e meia da tarde, tendo o condutor ficado encarcerado. Foi retirado já com a ajuda dos bombeiros e depois assistido no local por elementos do INEM. Apresentava ferimentos e foi transportado para o Hospital Pedro Hispano.Os trabalhos de retirada do pesado foram muito demorados. Foi necessário acionar duas gruas para o local, de forma a levantar a cabine do pesado e também a galera. Só perto das sete da tarde é que o veículo foi totalmente rebocado do local. Não houve derrame das matérias perigosas na autoestrada.O acidente causou ainda fortes condicionamentos de trânsito. A via esteve cortada no sentido Matosinhos/ Maia, tendo o trânsito sido desviado pela A28. No local estiveram mais de duas dezenas de operacionais dos bombeiros de Leixões e Matosinhos/Leça. Também a PSP e a Polícia Municipal estiveram empenhadas nesta ocorrência.