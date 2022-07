O motorista do camião, com cerca de 50 anos, saiu ileso da cabina depois de um despiste o ter levado esta segunda-feira a chocar contra os rails de proteção da Ponte Vasco da Gama, sentido Norte-Sul. Viu o rasto de destruição deixado na via e nada mais...



Toda a carga - galera e contentor cheio de peras, que seguiam para Marrocos - já estava à deriva no Tejo e só não se afundou graças aos Bombeiros de Alcochete, que se encontravam no rio com uma embarcação por outros motivos e foram rapidamente mobilizados pelo próprio comandante, que seguia no tabuleiro e, por pouco, não assistiu ao acidente.









