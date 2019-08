Camião consumido pelas chamas em Coimbra. Condutor ficou ferido

Um camião despistou-se e incendiou-se esta quinta-feira no IC2, na zona de Trouxemil, em Coimbra. O condutor da viatura, que transportava produtos alimentares, ficou com ferimentos ligeiros.O acidente deu-se cerca das 01h30, no sentido Sul - Norte, numa altura em que chovia naquela zona.Uma ambulância dos Bombeiros de Cantanhede passava no local e parou para dar assistência à vítima.O ferido foi transportado para os hospitais da Universidade da Coimbra.Foram mobilizados para o local quatro corporações de bombeiros e uma equipa do INEM.