Camião da Câmara municipal de Espinho cai em cratera e deixa trabalhador da EDP ferido

Um camião da Câmara municipal de Espinho caiu numa cratera no cruzamento da rua 18 com a 19. O piso cedeu junto a uma zona de obras de reparação de saneamento.Um trabalhador do piquete da EDP ficou ferido. O homem, que estava junto à obras, perdeu os sentidos e caiu. Ao que tudo indica, houve libertação de gás.Os bombeiros do Concelho de Espinho, Esmoriz e PSP de Espinho estão no local.Foi mobilizada um camião grua para retirar o veículo da cratera.A vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia