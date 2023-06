Um camião despistou-se esta quarta-feira na A2 Sul, no sentido Almada-Setúbal, na zona de Corroios e embateu nas placas de proteção antirruído da autoestrada, mandando estas a baixo. Algumas placas caíram na via paralela e acertaram num carro que por ali passava, danificando o veículo.Não registo de feridos. A GNR de Setúbal e a Brisa estão no local a tomar conta da ocorrência.Em atualização