Camião desgovernado destrói fachada de casa em Sta. Maria da Feira

Habitação onde estava uma mulher ficou com uma das paredes exteriores destruída.

15:24

Um camião de 15 toneladas destruiu esta quinta-feira a parede exteriror de uma casa na freguesia da Arrifana, em Sta. Maria da Feira.



Delfim Silva, presidente da Junta local, conta ao CM que, por volta das 12h30, "o camião que estava parado sem ninguém lá dentro descaiu de marcha atrás e veio embater na casa, que fica na esquina da Rua Afonso Lopes Vieira com a Praça da Guerra Peninsular.



"O embate deixou destruída um das paredes exteriores da casa. A dona, uma professra com 60 e poucos anos, estava em casa, mas naquela altura estava na cozinha, que fica do outro lado da casa. Foi uma sorte não ir nenhum carro a passar".



A cas ficou com a fachada destruída, mas terá condições para ser reabilitada, adianta o autarca.



O camião pertencia ao empreiteiro que está a fazer uma obra para a Câmara Municipal, a escassos metros do local do acidente.