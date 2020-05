Camião desgovernado derruba semáforo e destrói montra de stand no Porto

Um camião de limpeza urbana desgovernado derrubou um semáforo e destruiu a montra de um stand de automóveis esta terça-feira, no Porto.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS do Porto, o incidente teve início na Rua Vasques Mesquita e terminou na Avenida de Fernão de Magalhães.A mesma fonte avançou que não há feridos a registar, apenas danos materiais.Em atualização