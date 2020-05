Camião despista-se e cai em ribanceira na A3 antes da saída para Santo Tirso

Um camião despistou-se, esta noite, na A3, ao quilómetro 22, antes da saída para Santo Tirso, no sentido Braga-Porto, tendo caiu numa ribanceira.



O alerta foi dado às 21h42.



CM conseguiu apurar, o condutor do pesado ficou encarcerado.



No local estão os Bombeiros Tirsenses e os Bombeiros da Trofa.



A autoestrada está condicionada ao trânsito, naquele sentido.



As causas do acidente estão por apurar. A GNR também está no local.