Camião despista-se e capota em Alcácer do Sal

Condutor do veículo pesado foi transportado para o hospital.

21:37

Um camião despistou-se e capotou esta terça-feira durante o percurso entre Alcácer do Sal-Grândola.



O condutor do veículo pesado foi transportado para o hospital, no entanto ainda não informações relativas ao estado de saúde do mesmo.



Até ao momento, desconhecem-se as causas do acidente.