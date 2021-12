Um camião despistou-se esta sexta-feira de manhã na A1, no sentido Sul-Norte, na zona de Condeixa, em Coimbra.O pesado de mercadorias galgou os separadores centrais e colidiu de seguida com outro camião que seguia no sentido contrário (Norte-Sul).O trânsito está condicionado à passagem pelo local. A via da esquerda e central está cortada. Circulação acontece apenas pela via da direita.O alerta foi dado pelas 07h09.