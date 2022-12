Camião despista-se e condiciona o trânsito na VCI junto ao Estádio do Dragão

Um camião despistou-se na manhã desta terça-feira na VCI, junto ao Estádio do Dragão, no sentido Arrábida-Freixo, no Porto, e está a ocupar as três vias de circulação.

O trânsito encontra-se bastante condicionado, com a circulação a efetuar-se pela berma da via, com existência de filas desde o nó da A3, junto a Paranhos.

Segundo a PSP do Porto, a divisão de trânsito encontra-se no local, onde não há registo de danos no separador central.

Não foi necessário a chamda de qualquer meio de socorro, pelo que não existe registo de feridos no local.