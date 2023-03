Camião despista-se e derrama combustível no acesso à A1 em Coimbra

Um camião, que transportava madeira, despistou-se, capotou e ficou tombado sobre a via na manhã desta sexta-feira, em Ribeira de Frades, Coimbra.O alerta para o acidente foi dado às 7h52 para um acidente numa rotunda de acesso à A1.O condutor conseguiu sair do interior da cabine do pesado pelos próprios meios e escapou ileso, sem ferimentos.O camião acabou por derramar uma pequena quantidade do depósito de combustível, o que levou a que a que fosse acionado um dispositivo musculado. No local esteve um veículo de proteção de multiriscos especial dos Bombeiros Sapadores de Coimbra. A GNR também foi acionada.