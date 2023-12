Camião despista-se e entra no jardim de uma casa à beira do IC2 em Porto de Mós

Um camião com um contentor frigorífico despistou-se na noite desta quinta-feira no IC2, na rotunda das ‘Tremoceiras’ em Pedreiras, Porto de Mós, e entrou no jardim de uma casa de habitação, destruindo um muro e portão.O condutor do pesado ficou encarcerado e sofreu ferimentos leves. Foi assistido no local e, posteriormente, transportado para o Hospital de Leiria.O acidente condicionou o acesso à E.N. 242-4 em direção a Pataias.O alerta foi dado pelas 20h16 e mobilizou 11 operacionais com quatro meios de socorro, dos bombeiros, INEM e da GNR.