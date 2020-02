Camião despista-se e espalha mercadoria na IC2 em Soure

Um pesado de mercadorias despistou-se na manhã desta segunda-feira na IC2 em Soure. O acidente deu-se cerca das 06h40 no sentido Norte/Sul.O condutor do veículo pesado não sofreu ferimentos e saiu pelos próprios meios da viatura.A mercadoria ficou espalhada pela via.Neste momento está a ser retirada mercadoria do camião manualmente para ser possível rebocar a viatura.A GNR foi mobilizada para o local. Um pronto-socorro foi chamado ao local mas ainda não chegou.A via não está condicionada e o trânsito circula com alguma lentidão junto ao local onde o pesado capotou.