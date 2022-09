Um camião, que transportava madeira, despistou-se esta quinta-feira na saída da A17 em direção à Estrada Nacional 109 no Carriço, Pombal.O condutor perdeu o controlo da viatura, que tombou para fora da via acabando por projetar toda a carga para a via. Na origem do acidente estará, ao que apurou o CM, um problema nas molas do pesado.O despiste, seguido de colisão, provocou a queda de um poste de iluminação, que foi já retirado do local.Cerca de uma dezena de operacionais estiveram no local.