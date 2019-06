Camião despista-se junto ao acesso da A29 em Estarreja e faz um ferido

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou ferido esta terça-feira na sequência do despiste de um camião junto ao acesso à A29, em Estarreja.Após o acidente, que ocorreu no sentido Oeste-Este cerca das 06h30, a viatura que transportava produtos alimentares tombou.A vítima ficou com ferimentos considerados ligeiros. O condutor do camião foi assistido no local pelos Bombeiros de Estarreja e transportado para o Hospital de Aveiro.A GNR foi mobilizada para o local.O trânsito encontra-se condicionado, a circular apenas numa das vias.As causas do despiste ainda estão por apurar.