Um despiste de camião, esta tarde de sexta-feira, provocou o condicionamento de trânsito, em Estarreja, durante várias horas.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para um acidente rodoviário, na A29, entre os nós de Estarreja e de Salreu.Foi necessário acionar um empresa de reboques de viaturas pesadas para retirar o camião do eixo da via.O destacamento de trânsito da GNR foi acionado e investiga as causas do acidente.