O despiste de um camião, esta tarde, na A4, em Amarante, obrigou ao corte da autoestrada no sentido Vila Real/Porto.



O alerta foi dado pouco antes das 15h30 para o acidente ao quilómetro 50,6, junto às portagens. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Amarante.





O condutor da viatura pesada foi assistido no local, mas não necessitou de tratamento hospitalar. As causas do despiste são desconhecidas. A GNR esteve no local.