Um veículo pesado despistou-se ao início da tarde de ontem, no IC2, em frente ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da Batalha e fez um ferido.Para o local foram chamados os Bombeiros que prestaram os primeiros socorros porém a vítima recusou ser transportada ao Hospital.As autoridades estão agora a investigar as causas do despiste.