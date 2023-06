Um camião foi consumido pelas chamas, esta tarde de sexta-feira, na rua D. Eduarda de Lencastre, em Vilar de Torno e Alentém, no concelho de Lousada.



O alerta foi dado pouco depois das 16h00. No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Lousada. Ninguém ficou ferido.





A estrada esteve cortada ao trânsito e as causas do incêndio não são conhecidas. A GNR esteve no local e investiga.