Camião do lixo faz seis desalojados no Seixal

Embate ao passar por túnel deixa edifício sem segurança.

Por João Carlos Rodrigues | 08:25

Uma distração e uma infração do condutor de um camião do lixo obrigou a evacuar um prédio na Cruz de Pau, Seixal, esta segunda-feira de madrugada. A viatura entrou num túnel em contramão e embateu com a parte superior numa viga, deixando o edifício de três andares sem condições de segurança. Seis pessoas tiveram de sair de casa de robe e pijama.



O acidente ocorreu poucos minutos depois da meia noite. O camião de recolha do lixo habitualmente usado naquela zona avariou e foi substituído por outro, mais alto. O motorista ter-se-á esquecido desse pormenor e ao passar por um túnel que dá acesso à praça do mercado embateu com violência no prédio.



De acordo com testemunhas do acidente, o condutor entrou nesse acesso em contramão, por isso enfrenta agora um processo interno e uma multa da PSP pela infração cometida.



Os seis moradores que atualmente ali vivem foram logo retirados de casa, uma vez que não está garantida a segurança do edifício. Quatro foram para casa de familiares e dois foram realojados pelos serviços autárquicos.



A Câmara do Seixal solicitou logo a intervenção de técnicos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que ontem de manhã já estavam no terreno para vistoriar o edifício e verificar quais as necessidades de intervenção.



Os bombeiros, entretanto, fizeram o escoramento da viga atingida, de forma a que os moradores pudessem entrar nas casas para recolher os bens de primeira necessidade.