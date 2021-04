Natalina Resende, de 70 anos, morreu colhida por um camião de recolha do lixo quando fazia uma caminhada perto da casa onde vivia, em Fornos, Santa Maria da Feira. O acidente ocorreu às 10h45 desta quarta-feira e o óbito foi declarado no local.



A GNR vai agora investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente mortal. "Ela não merecia morrer desta forma. Era tão boa pessoa. É uma tragédia", disse ao CM António Neves, vizinho. Os Bombeiros da Feira transportaram o cadáver para a morgue .

