Camião do lixo provoca corte de comunicações em Ermesinde

Viatura derrubou poste e moradores queixam-se de falta de internet, TV e telefone.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:38

Mais de 50 moradores das ruas de Cabêda, 9 de Agosto e D. Afonso Henriques, em Ermesinde, Valongo, queixam-se de estar sem rede de telefone, internet e televisão desde sábado à noite. Na origem, um acidente com um camião de recolha do lixo, da Rede Ambiente, que embateu num poste de madeira da Altice - antiga PT - que partiu.



"Sou viúva, moro sozinha e a televisão é tudo o que tenho para me distrair. Agora, estou como um mocho em casa", referiu Angelina da Silva. O poste estava junto à fachada da casa de António Vaz, um dos habitantes mais afetados.



"O braço do camião saltou fora, foi projetado e veio bater no poste. Partiu-me uma conduta de água, encheu-me a casa de óleo e o muro ficou danificado", contou. "Tenho uma empresa de roupa que dirijo a partir de casa. Sem internet e telefone não consigo fazer nada, vou ter prejuízos incalculáveis", lamentou Cláudia Moita.



"Ninguém diz nada, ninguém nos atende nem informa", acrescentou.



Os destroços do acidente, na rua 9 de Agosto, ontem ainda eram visíveis na via. "Parecia uma bomba a rebentar tudo e era só fios no chão", afirmou ao Correio da Manhã Laura Pinto.



Segundo a Câmara, a morosidade deve-se à falta de disponibilidade de meios da Altice, o que a empresa nega, garantindo que "procedeu imediatamente à reconstrução de nova infraestrutura para religação dos seus clientes afetados", mas que o caso, pela complexidade inerente, "torna todo o processo mais moroso".



Frisa que "garantiu [ontem] a resolução de parte significativa dos serviços, prevendo que todos os clientes tenham o seu serviço reposto até ao dia de amanhã [hoje]", sublinhando ainda ter sido duplamente afetada por um sinistoa que é alheia.