Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião incendeia-se na A23 e fica totalmente destruído em Abrantes

Circulação está cortada no sentido Abrantes-Torres Novas.

07:34

Um camião que transportava palha ficou totalmente destruído depois de ter sido tomado pelas chamas ao início da manhã desta terça-feira na A23, ao quilómetro 38, no sentido Abrantes-Torres Novas. A circulação está cortada nessa via.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 06h34 e não há registo de feridos.



Os condutores que passavam naquela zona ficaram alarmados e deram o alerta.



No local estiveram os Bombeiros de Abrantes, do Sardoal e a Brigada de Trânsito de Abrantes.