A GNR de Vila Nova de Milfontes encontrou, este sábado de manhã, um camião atolado no rio Mira naquela freguesia.A Polícia Judiciária investiga o veículo de matrícula espanhola devido a suspeitas de ligações com tráfico de droga.Tudo aponta para um descarregamento de droga, apurou o. O camião transportaria uma lancha, que terá deixado no rio, para o transporte dos produtos estupefacientes.