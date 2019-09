Camião fica entalado em rua de Boliqueime

Um camião de transporte de mercadorias, com doze toneladas, ficou entalado, esta quarta-feira de manhã, na curva da rua Dr. João Baptista Ramos Faísca, em pleno centro de Boliqueime, no concelho de Loulé.A viatura esteve presa naquele local durante cerca de cinco horas.Segundo oapurou junto de moradores locais, o incidente começou cerca das 10h00. "O camião não conseguiu fazer a curva, que é muito apertada. A rua também é muito estreita para este tipo de viaturas. O veículo ficou entalado entre um café e a casa onde mora um irmão meu, cuja parede ficou raspada", explicou aoJoaquim Silva, de 65 anos.Por sua vez Henrique Felizardo, de 60 anos, que reside também num dos prédios afetados, contou aonão ser a primeira vez que este tipo de situações acontece naquele local: "Tudo isto se resolvia com a colocação de um sinal no Purgatório, como acontecia antigamente, a impedir que os camiões passem por aqui", referiu, adiantando que já tentou solucionar o problema, mas sem resultado."Chego a passar noites sem dormir, a ajudar camionistas em dificuldades", contou.Para a remoção do veículo pesado de mercadorias foi necessário recorrer a um reboque. A viatura esteve presa mais de cinco horas na curva, impedindo a circulação naquela zona do centro de Boliqueime.Os moradores e comerciantes daquela rua da localidade de Boliqueime querem que a autarquia tome medidas para resolver o problema. Frisam que, sendo a rua descendente e perto da igreja, qualquer veículo pesado que se descontrole pode provocar uma tragédia.