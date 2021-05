Camião fica preso ao passar viaduto em Oliveira do Bairro. Condutor ficou ferido

Um camião ficou preso na estrutura de uma ponte, esta tarde de quarta-feira, em Oiã, Oliveira do Bairro. Na sequência do acidente, o condutor, de 69 anos, ficou ferido. A cabine do camião embateu, com violência, na parte inferior do tabuleiro do viaduto.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para os bombeiros de Oliveira do Bairro, para um acidente rodoviário na rua da Escola Secundária. Foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento para retirar o ferido dos destroços do camião.A vítima foi levada, pelos bombeiros locais para o hospital de Aveiro. A GNR de Oliveira do Bairro esteve no local.