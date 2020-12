Um camião incendiou-se na manhã desta quarta-feira, pelas 8h30, na A1, em Águeda, ao km 228.5, sentido Lisboa-Porto. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local para extinguirem o incêndio que consumia motor e pneus do veículo.



Devido ao fogo, a circulação está condicionada, fazendo-se apenas pela via mais à direita. Também a visibilidade está condicionada, devido ao fumo no local.

