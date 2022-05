Um camião de transporte de mercadorias ficou parcialmente destruído na sequência de um incêndio ocorrido este sábado de manhã, na A22, no sentido Albufeira-Faro.O veículo pesado transportava areia e o fogo terá começado nos pneus, que causaram fumo negro e intenso.O condutor não sofreu ferimentos.O fogo foi combatido pelos bombeiros que evitaram que as chamas alastrassem para o resto do veículo pesado.A via esteve temporariamente condicionada ao trânsito durante as operações de socorro.