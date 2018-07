Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião incendeia-se na A22 no Algarve

Trânsito esteve cortado e circulação foi desviada para a EN125.

14:16

Um veículo pesado incendiou-se esta quinta-feira e na Via do Infante (Autoestrada 22), no Algarve, o que obrigou ao corte do trânsito no sentido Portimão-Lagoa, mas não há registo de feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incidente ocorreu na freguesia de Lagoa e Carvoeiro, no concelho de Lagoa (distrito de Faro).



As equipas de socorro receberam o alerta dando conta de um veículo incendiado ao quilómetro 25 da Autoestrada 22 (A22), mas quando chegaram ao local o ocupante já estava fora da viatura e a salvo, referiu a fonte do CDOS à agência Lusa.



"O alerta foi recebido às 12h22, indicando que ao quilómetro 25 da Via do Infante, no sentido Portimão-Lagoa, um veículo pesado começou a arder. Mas não há feridos a registar", afirmou.



Questionado sobre as dificuldades causadas no tráfego durante o combate ao fogo, a mesma fonte respondeu que, "logo no início, a estrada esteve interrompida", mas frisou, às 13h50, que o trânsito já se fazia pela faixa da esquerda.



No combate ao fogo no veículo pesado estiveram envolvidos 10 veículos, com 26 operacionais, entre elementos da GNR, dos Bombeiros de Lagoa e de Portimão e da concessionária da Via do Infante, autoestrada que percorre o Algarve de oeste a este.