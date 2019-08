Camião incendeia-se na A3 em Santo Tirso

Voluntários de Santo Tirso e os Bombeiros Voluntários Tirsenses.







Um camião ardeu esta segunda-feira na A3 no sentido Braga-Porto, em Santo Tirso. As chamas consumiram a cabine do motorista que conseguiu sair ileso do veículo.O trânsito está condicionar uma faixa de rodagem da Autoestrada.O alerta para a ocorrência foi dado às 09h50. Osabe que o camião carregava lama.No local estão os Bombeiros